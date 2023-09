9 Hat verzweifelt nach der Laube des städtischen Weinguts gesucht: Timo Saier. Mit ihm als Leiter kam der Betrieb auf das Weindorf. Foto: /Michael Weier

Als Timo Saier im August 2016 nach Stuttgart kam, konnte er es nicht fassen: „Ein Weindorf in der Stadt, und das städtische Weingut ist nicht dabei?“, wunderte er sich. „Ganz verzweifelt“ hatte er dort nach der Laube seines künftigen Arbeitgebers gesucht – ohne Erfolg. Was nach einem Fest der Winzer klingt, wurde von Anfang an vor allem von Gastronomen bespielt. Die Wilhelmers sind mit ihrem Stuttgarter Stäffele zum Beispiel von Anfang an dabei oder Helli Schmieg, die früher die Vereinsgaststätte vom VfB betrieb und erst später zu ihrer Besenwirtschaft kam. Doch mittlerweile steigt die Zahl der Produzenten mit jeder Ausgabe des Weindorfs. Diesmal sind wieder zwei neue dabei. „Ein Weingut lebt von Veranstaltungen“, sagt Timo Saier. Seit er die Leitung übernommen hat, ist der Betrieb der Stadt Stuttgart leicht auf dem Weindorf zu finden.