In diesem Jahr startet der Stuttgarter Weihnachtsmarkt am 29.11. und dauert bis zum 23.12. Das sind die Öffnungszeiten.

Am Mittwoch, den 29. 11., wird der Stuttgarter Weihnachtsmarkt um 17 Uhr offiziell eröffnet. Bis um 21 Uhr haben die Stände an diesem Tag geöffnet. Nach der Eröffnungsfeier gestalten sich die Öffnungszeiten wie folgt:

Von Sonntag bis Mittwoch hat der Stuttgarter Weihnachtsmarkt von 11 bis 21 Uhr geöffnet. Donnerstags haben die Stände von 11 bis 22 Uhr offen. Freitag und Samstag öffnet der Markt ebenfalls um 11 Uhr, schließt jedoch erst gegen 22:30 Uhr.

Öffnungszeiten des Riesenrades

Die Öffnungszeiten des Riesenrades weichen leicht von denen des Marktes ab. So kann man von Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 21 Uhr fahren. Eine Ausnahme gilt dienstags: Hier öffnet das Riesenrad erst um 14 Uhr. Freitag und Samstag werden Fahrten von 11 bis 22 Uhr angeboten. Dafür steht das Riesenrad bis zum 07. Januar 2024 auf dem Ehrenhof des Neuen Schlosses.

Öffnungszeiten des Wintertraums

Der Stuttgarter Wintertraum samt Rollschuhbahn hat während des Weihnachtsmarktes täglich von 11 bis 22:30 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass für die Rollschuhbahn ist um 21 Uhr. An Weihnachten und Silvester ist der Wintertraum von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Am 25.12. und 26.12. sowie am 01.01.2024 und 07.01.2024 hat der Wintertraum von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der 07. Januar markiert dann auch das Ende des diesjährigen Wintertraums.