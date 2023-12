Stuttgarter Wahrzeichen: Land: Fernsehturm soll Unesco-Welterbe werden

Freude in Stuttgart: Der Fernsehturm steht ab sofort auf der deutschen Vorschlagsliste für das Unesco-Welterbe. Damit ist der erste Schritt in einem mehrjährigen Verfahren getan.

Der Stuttgarter Fernsehturm hat es ins nationale Vorauswahlverfahren für das Unesco-Welterbe-Liste geschafft. Die baden-württembergische Bauministerin Nicole Razavi (CDU) teilte am Montag mit, der Fernsehturm werde auf die deutsche Vorschlagsliste für das Unesco-Welterbe aufgenommen. „Wir freuen uns sehr, dass unser Vorschlag die Fachjury überzeugt hat. Dies ist ein erster wichtiger Schritt für den Stuttgarter Fernsehturm auf seinem Weg zum Unesco-Welterbe.“

Kai Gniffke, Intendant des Südwestrundfunks, dem der von Fritz Leonhard entworfene und 1956 fertiggestellte 217 Meter hohe Fernsehturm gehört, sagte: „Dass der Fernsehturm des Unesco-Welterbe werden könnte, macht uns sehr stolz.“ Als bahnbrechendes Bauwerk sei er Vorbild und Prototyp für Fernsehtürme in aller Welt und verkörpere einen bedeutenden Abschnitt in der deutschen Rundfunkgeschichte. Das Symbol für Pioniergeist sei eine beeindruckende Landmarke, die aus Stuttgart „nicht mehr wegzudenken ist.“

Stuttgarts Oberbürgermeister Frank Nopper sagte, der Fernsehturm sei „der Stolz der Schwaben“ und „ Vorbild für alle Fernsehtürme der Welt“. Die Aufnahme in die Vorschlagsliste für die Unesco-Welterbeliste sei deshalb mehr als berechtigt.

Der zweite Vorschlag aus dem Land: die frühkeltische Heuneburg

Neben dem Fernsehturm Stuttgart kam nach einer Mitteilung des Staatsministeriums noch ein zweiter Vorschlag aus Baden-Württemberg im nationalen Vorauswahlverfahren für das UNESCO-Welterbe zum Zuge: das frühkeltische Machtzentrum Heuneburg.

Baden-Württemberg konnte insgesamt zwei Nominierungsvorschläge in das von der Kulturministerkonferenz gesteuerte nationale Vorauswahlverfahren einbringen. Ein wichtiger Punkt bei der Auswahl war, dass die Stätten thematische Lücken in der Welterbeliste füllen können. Dies trifft laut Staatsministerium sowohl auf den Stuttgarter Fernsehturm als technisches Denkmal der Nachkriegszeit als auch auf die frühkeltischen Fürstensitze zu. Bis zur Entscheidung der Unesco wird es noch einige Jahre dauern. Nominierungen müssen den Angaben zufolge mindestens ein Jahr in der nationalen Vorschlagsliste eingetragen sein, bevor sie als Welterbeanträge eingereicht werden können. Dem schließt sich ein mehrjähriges Unesco-Verfahren an.

Bisher sieben Welterbestätten im Südwesten

Baden-Württemberg hat bisher sieben Welterbestätten: die Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb, Fundstellen am Bodensee und in Oberschwaben als Teil der prähistorischen Pfahlbauten, der Obergermanisch-Raetische Limes, die Klosteranlage Maulbronn, die Klosterinsel Reichenau, zwei Häuser von Le Corbusier in der der Stuttgarter Weißenhofsiedlung als Teil des architektonischen Werks von Le Corbusier und die Kurstadt Baden-Baden als Teil der bedeutenden Kurstädte Europas.