1 Der 217 Meter hohe Fernsehturm war am Mittwoch für Besucher nicht zugänglich. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Wer am Mittwoch auf den Fernsehturm fahren wollte, musste unten bleiben. Warum der Turm vorsorglich geschlossen wurde – und wie lange das noch dauern kann.









„Aufgrund eines technischen Defekts heute geschlossen.“ Dieser schlichte Hinweis steht seit Mittwoch auf der Homepage des Stuttgarter Fernsehturms. Den Grund dafür erfährt man auf Nachfrage von Sprecher Francisco Hoyer. An einem der beiden Aufzüge, die Besucher mit 18 Stundenkilometer in die Höhe befördern, habe sich eines der jeweils sechs Trageseile etwas geöffnet, erklärt er. Die Funktionsfähigkeit und die Sicherheit seien dadurch nicht beeinträchtigt. Die Aufzüge würden mit „zwölffacher Sicherheit“. Dennoch habe man in Rücksprache mit der Aufzugsfirma am Dienstagabend entschieden, den betroffenen Aufzug außer Betrieb zu nehmen. „Die Vorschriften werden bombenhart eingehalten“, betont der Sprecher.