1 Der Stuttgarter Wirt Michael Wilhelmer mit seiner Frau Daniela Wilhelmer bei der Auszeichnung zum „Gastronom des Jahres“ im Öschberghof im Schwarzwald. Foto: /Busche Verlag

Vor ihm hat noch kein Stuttgarter Wirt diese Auszeichnung erhalten: Für den Schlemmer-Atlas ist Michael Wilhelmer, bekannt vom Volksfest, aber auch von den Restaurants Amici, Stäffele und dem Schweinemuseum, der bundesweit beste Gastronom von 2022.















Wie hätte sich seine Mutter darüber gefreut! Dass Trauer und Freude dicht beieinander liegen können, erfährt Volksfestwirt Michael Wilhelmer in diesem für ihn ganz besonderen Jahr. Im August ist seine Mutter Erika Wilhelmer, eine Gastro-Legende der Stadt, mit 82 Jahren gestorben – und jetzt wird dem 52-jährigem Sohn eine Ehre zuteil, die vor ihm keinem Wirt aus Stuttgart vergönnt war. Das Gastro-Gen hat er von seiner Mutter – ihr Lebenswerk baut er immer weiter aus. Für den Schlemmer-Atlas, einem Restaurantführer der Busche Verlagsgesellschaft aus Dortmund, der seit 1973 alljährlich erscheint, ist der vielseitig engagierte und mit seinem Unternehmen expandierende Michael Wilhelmer der „Gastronom des Jahres 2022“.

„Er ruht in sich selbst, ist aber ansonsten immer in Bewegung“

Im Öschberghof in Schwarzwald sind bei der 25. Gala des Restaurantführers, einem wichtigen Event in der Gastro-Szene von Deutschland, die Besten der Branche in verschiedenen Kategorien ausgezeichnet worden. Warum Michael Wilhelmer der bundesweit beste Gastronom von 2022 ist, begründet die Jury unter anderem mit seiner Art: Der 1970 geborene Stuttgarter ruhe in sich selbst, sei aber „ansonsten immer in Bewegung“.

Das Gastgebersein habe er von seiner Mutter bereits die Wiege gelegt bekommen, erklärt die Jury weiter. Das schwäbische Restaurant Stäffele von Erika Wilhelmer sei die Basis der wachsenden Wilhelmer-Gruppe, zu der neben dem Amici Dinner & Dance, dem Ampulle Dry Gin & Beef Club, dem Schlachthof und der 6000 Gäste fassenden Schwabenwelt auf dem Cannstatter Wasen auch das internationale Wilhelmer Catering gehöre. Der Geehrte folge dem Motto: „Von Stuttgart in die Welt, aus der Welt nach Stuttgart“, lobt die Jury.

Was Michael Wilhelmer für das Jahr 2023 plant

Michael Wilhelmer verrät einen weiteren großen Ausbauplan seines Unternehmens unserer Redaktion: Im nächsten Jahr will der Familienvater, dessen Söhne bereits mit ihm arbeiten, den Dry Age & Beef Club in Berlin eröffnen.

In seiner neuen Ausgabe bewertet der Schlemmer-Atlas über 4000 Restaurants mit einem Kochlöffelsymbol: Ein Kochlöffel steht für „ambitionierte Küche“ – die Höchstwertung sind fünf Kochlöffel. Wichtig sind den Testern „erstklassige Grundprodukte, hohe Kreativität und Qualität bei bestmöglicher vor allem einfallsreicher Zubereitung der Speisen“ sowie „ausgewählte große Weine“ und „ausgezeichneter Service in entsprechender Atmosphäre“. Unter den 50 besten Köchen in Deutschland sind im Schlemmer-Atlas in diesem Jahr zwei Stuttgarter vertreten: Stefan Gschwendtner von der Speisemeisterei und Vincent Klink von der Wielandshöhe. In der Kategorie der besten Köche in der Stadthotellerie findet sich keine Vertreterin oder Vertreter aus Stuttgart.