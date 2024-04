1 Die Polizei sucht einen Mann, der im Leuze einen Zwölfjährigen belästigt hat. Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Ein zwölf Jahre alter Junge ist am Mittwoch im Duschbereich des Schwimmbads von einem dreisten Sexualstraftäter bedrängt worden. Der Mann konnte unerkannt entkommen.











Link kopiert



Es war eine beklemmende Situation, in die ein Zwölfjähriger am Mittwochnachmittag bei einem Ausflug ins Schwimmbad geraten ist. Als der Junge gegen 16 Uhr im Mineralbad Leuze im Stuttgarter Osten in den Duschbereich ging, traf er dort auf einen Mann mit üblen Absichten. Der Unbekannte gab dem Zwölfjährigen mit einer Kopfbewegung zu verstehen, dass er ihm folgen solle. Als der Junge das nicht tat, kam der Mann zurück, zog seine Badehose aus und drehte sich von dem Jungen weg in Richtung Wand. Hierbei konnte der Zwölfjährige erkennen, wie der Mann an seinem Glied manipulierte und ihn dabei immer wieder ansah.