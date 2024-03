Sexuelle Belästigung im Leuze in Stuttgart-Ost: 53-Jähriger macht sich mit dreister Masche an Kinder ran

1 Die Polizei sucht Zeugen sowie weitere Geschädigte. (Symbolbild) Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Ein 53 Jahre alter Mann steht im Verdacht, zwei Kinder im Leuze sexuell belästigt zu haben. Dabei nutzte er offenbar eine dreiste Masche. Die Polizei sucht weitere Geschädigte sowie Zeugen.











Ein 53 Jahre alter Mann soll zwei Kinder im Alter von acht Jahren am Samstagnachmittag im Mineralbad Leuze in der Straße am Leuzebad in Stuttgart-Ost sexuell belästigt haben. Dabei habe er sich mit einer dreisten Masche an die Kinder herangemacht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen sowie nach weiteren Geschädigten.