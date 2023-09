1 Der Schlossplatz und der Königsbau stehen nachts besonders im Blickpunkt der Polizei. Foto: Lichtgut /Ferdinando Iannone

Dass nachts in der Innenstadt auch zweifelhaftes Publikum unterwegs ist, zeigt sich an einem neuerlichen Fall auf dem Schlossplatz.











Eine ungewöhnliche Häufung von sexuellen Belästigungen hat es am vergangenen Wochenende in der Stuttgarter Innenstadt gegeben – und das nächste beginnt mit einem neuen Fall: In der Nacht zum Freitag ist auf dem Schlossplatz eine 16-Jährige von einem Unbekannten angegangen worden. Der Täter störte sich offenbar nicht daran, dass die Jugendliche mit mehreren Begleiterinnen unterwegs war.