So sieht die sportliche Zukunft von Julian Leist aus

1 Julian Leist (re.) geht seine neue Aufgabe im Trainerteam mit Chefcoach Mustafa Ünal (Mi.) und Physiotherapeut Silas Buth (li.) optimistisch an. Foto: Markus Schwarz/Stuttgarter Kicker/s

Trainer-Ausbildung, Trainingsauftakt bei den Stuttgarter Kickers, bevorstehende Geburt des zweiten Kindes – Julian Leist wird es derzeit alles andere als langweilig. Wie sieht er seine neue Rolle bei den Blauen?









Julian Leist ist der Typ Fußballer, der sich lieber einen Tick mehr Gedanken macht über seine Zukunft, als zu wenig. Er hat eine Ausbildung zum Groß- und Außenhandelskaufmann absolviert und arbeitet auch in diesem Jahr zwölf Stunden pro Woche bei Kickers-Sponsor Garmo AG. Um möglichst breit aufgestellt zu sein, hat der 34-Jährige nun auch den ersten Teil der B-Lizenz-Trainer-Ausbildung in der Sportschule Schöneck hinter sich gebracht. Weitere vier Blöcke stehen noch unter der Leitung von Verbandssportlehrer Rainer Scharinger an, den Leist aus gemeinsamen Tagen bei der SG Sonnenhof Großaspach kennt. Mitte August wird der Lehrgang beendet sein.