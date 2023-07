1 Julian Leist (li., im Testspiel gegen Dominik Salz von der SG Sonnenhof) kommt in den Pflichtspielen selten zum Einsatz. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Wolfgang Frank/Eibner-Pressefoto

2012 war Julian Leist der Abwehrchef der Drittliga-Aufstiegsmannschaft der Stuttgarter Kickers. Inzwischen hat der 34-Jährige eine andere Rolle – als Motivator auf der Bank, doch ausgerechnet beim „Endspiel" in Trier fehlt er krank.









Der letzte Aufstieg der Stuttgarter Kickers liegt zehn Jahre zurück. 2012 gelang unter Trainer Dirk Schuster der Sprung in die dritte Liga. An diesem Dienstag (19 Uhr/Moselstadion) könnten die Blauen mit einem Sieg bei Eintracht Trier wieder einmal einen Aufstieg feiern – in die Regionalliga Südwest. „Nach dieser tollen Saison hängt jetzt alles einem Spiel. Aber ich bin optimistisch, dass es klappt, unsere Mannschaft präsentiert sich seit Wochen sehr stabil, tritt aggressiv auf und hat sich auch vom Drama in Dorfmerkingen nicht aus dem Konzept bringen lassen“, sagt Julian Leist.