Stuttgarter Kickers: So sieht der vorläufige Winterfahrplan der Blauen aus

1 Am 16. Januar versammelt Mustafa Ünal seine Spieler zum ersten gemeinsamen Training 2024. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Am 16. Januar starten die Stuttgarter Kickers wieder mit dem Mannschaftstraining. Am 2./3. März geht es in der Fußball-Regionalliga weiter. Wir präsentieren den vorläufigen Winterfahrplan.











Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers befindet sich nach einem intensiven und erfolgreichen Jahr in der verdienten Winterpause. Am 16. Januar 2024 bittet Chefcoach Mustafa Ünal seine Mannschaft wieder zum ersten gemeinsamen Training. Bis dahin gibt es für die Spieler des Spitzenreiters Hausaufgaben, die sie von Ende dieser Woche an fast täglich zu erledigen haben. Individuelle Läufe, Kraft- und Kraftausdauer-Trainingseinheiten stehen dabei auf dem Plan.