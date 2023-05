1 Kickers-Coach Mustafa Ünal nimmt die Pokalaufgabe bei Türkspor Neu-Ulm sehr ernst. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers können am Samstag aus eigener Kraft den Aufstieg in die Fußball-Regionalliga perfekt machen. Zuvor gilt aber der volle Fokus dem WFV-Pokal-Halbfinale. Trainer Mustafa Ünal schätzt die Lage ein.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Es fehlten nur ein paar Sekunden und die Stuttgarter Kickers wären schon am Sonntag Nachmittag als Aufsteiger in die Fußball-Regionalliga definitiv festgestanden. Doch in der Nachspielzeit sorgte Nico Engel mit seinem zweiten Tor doch noch für den 2:1(1:1)-Sieg des Tabellenzweiten SG Sonnenhof Großaspach gegen den SSV Reutlingen. Wie Mustafa Ünal dies miterlebte? „Ich habe mich mit unserem nächsten Gegner beschäftigt“, sagte der Kickers-Coach am Montag. Der nächste Gegner heißt Türkspor Neu-Ulm im WFV-Pokal-Halbfinale an diesem Mittwoch (17.30 Uhr/Dietrich-Lang-Sportzentrum/live auf dem WFV-YouTube-Kanal). Und den Landesliga-Tabellenzweiten schaute sich Ünal gemeinsam mit Analyst Jakob Braun am Sonntag im Punktspiel beim TSV Bernhausen an.