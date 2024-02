Stuttgarter Kickers: So blickt Mustafa Ünal nach dem Trainingslager auf den Re-Start

So blickt Mustafa Ünal nach dem Trainingslager auf den Re-Start

1 Kickers-Trainer Mustafa Ünal arbeitet bis zum 2. März noch am Feinschliff mit der Mannschaft. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers haben im Trainingslager ihre Abläufe verfeinert. Wie fällt das Fazit von Mustafa Ünal aus? Welche Schwerpunkte stehen jetzt noch an? Wie schätzt er seinen Kader und das Aufstiegsrennen in der Fußball-Regionalliga ein?











Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager geht es für die Stuttgarter Kickers an diesem Dienstag mit der Vorbereitung auf das erste Regionalligaspiel 2024 am 2. März (14 Uhr) gegen den TSV Steinbach Haiger weiter. Zuvor steht am 24. Februar (14 Uhr/beide Gazi-Stadion) die Generalprobe gegen Bayern-Regionalliga-Spitzenreiter Würzburger Kickers auf dem Programm. Chefcoach Mustafa Ünal schätzt die Lage ein.