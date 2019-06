1 Lukas Kling war in der vergangenen Saison eine feste Größe im Mittelfeld der Kickers. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers haben eine weitere Personalie für die kommende Oberliga-Saison verkündet. Mittelfeldspieler Lukas Kling wird weiterhin das Trikot der Blauen tragen.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers haben den Vertrag mit Mittelfeldspieler Lukas Kling verlängert. Der 29-Jährige, der bei den Blauen als Publikumsliebling gilt, wird also auch in der kommenden Saison das Trikot des Oberligisten tragen.

„Ich bin sehr glücklich weiter Teil der Kickers-Familie zu sein. Ich werde alles daransetzen, dass wir in der kommenden Saison erfolgreich sind und möchte mich zudem stark im Jugendbereich als Mentor und Co-Trainer engagieren“, wird Kling auf der Facebook-Seite der Stuttgarter Kickers zitiert. Der defensive Mittelfeldspieler wechselte 2018 vom 1. FC Schweinfurt 05 zu den Blauen nach Degerloch.

Alles Wissenswerte zum Trainingsauftakt der Stuttgarter Kickers

Neben Kling wird auch Nico Blank den Kickers erhalten bleiben – auch er verlängerte seinen Vertrag. Am Montag verkündeten die Stuttgarter zudem die Neuzugänge Thomas Bromma und Leon Braun. Beide Spieler kommen von der SGV Freiberg auf die Waldau. Am Freitag starten die Kickers in die Saisonvorbereitung. Um 15 Uhr findet auf den Trainingsgelände der Blauen das erste Training statt.

Offizielle Personalien

Abgänge: Josip Landeka (Karriereende), Ramon Castellucci (1. FC Saarbrücken), Ibrahima As Diakite (zurück Frankreich), Abdenour Amachaibou, Manuel Schneck, Robin Herrmann (alle Ziel unbekannt)

Zugänge: Thomas Bromma, Leon Braun (beide SGV Freiberg), Plator Gashi, Berkant Cetinkaya, Kelecti Nkem, Erman Kilic (alle eigene U19).

Der bisherige Kader 2019/20

Tor: Thomas Bromma, Pator Gashi

Abwehr: Patrick Auracher, Tobias Feisthammel, Daniel Niedermann, Marvin Jäger, Johannes Ludmann, Panagiotis Karastergios.

Mittelfeld: Leon Braun, Valentino Stepcic, Michael Klauß, Nico Blank, Florijan Ahmeti, Leander Voachatzer, Berkant Cetinkaya, Ermin Kilic, Lukas Kling.

Sturm: Mijo Tunjic, Shkemb Miftari, Lhadji Badiane, Kelecti Nkem.

Feststehende Testspiele

Samstag, 6. Juli, 15 Uhr: FV Illertissen – Kickers, Sportgelände des FV Senden

Samstag, 13. Juli, 16 Uhr: TG Gönningen (verstärkte Auswahlmannschaft) – Kickers, Sportplatz Wiesaztal in Reutlingen-Gönningen