Stuttgarter Kickers Liveticker: Verdienter Sieg gegen gegen Normannia Gmünd

Von ump/red 05. September 2018 - 21:05 Uhr

Michael Klauß (Mitte) will mit den Stuttgarter Kickers in die Erfolgsspur. Foto: Pressefoto Baumann

Die Stuttgarter Kickers konnten ihren Fans am Mittwoch wieder Mut machen. Beim Spiel gegen Normannia Gmünd siegten die Blauen verdient hoch. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.

Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers mussten wieder unter der Woche ran. An diesem Mittwoch gastierte der 1. FC Normannia Gmünd zum Oberliga-Spiel auf der Waldau. Nach lediglich drei Toren in vier Spielen gab es für die Blauen nun die erhoffte Leistungssteigerung: Die Stuttgarter Kickers siegten verdient mit 4:0.

Wegen der Flaute hatte der Verein aus Degerloch nachgelegt und Shkemb Miftari verpflichtet. Der Mittelstürmer spielte zuletzt in der Oberliga Westfalen bei Schalke II, wo er in der Rückrunde auf 16 Einsätze kam und sechs Tore (drei Vorlagen) erzielte. „Mit ihm verpflichten wir einen Stürmer, welcher uns mit seiner Fähigkeit Tore zu schießen, helfen kann“, sagt der Sportdirektor Martin Braun. Dazu reichte es an diesem Mittwoch noch nicht. Miftari wurde in der 57. Minuten eingewechselt, für ein Tor reichte es nicht.

In Zusammenarbeit mit unserem Amateurfußballportal FuPa und den Stuttgarter Kickers bieten wir einen Liveticker zu den Spielen der Blauen. Hier gibt es den Ticker zum Nachlesen: