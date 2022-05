1 Die Maier-Zwillingen Loris und Leon (re.) im Duell mit Kickers-Stürmer Mohamed Baroudi – in der neuen Saison wechseln die beiden Spieler der TSG Backnang zu den Blauen. Foto: Baumann/Volker Müller

Noch wissen die Stuttgarter Kickers nicht, in welcher Liga sie in der neuen Saison spielen, doch die Kaderplanung schreitet voran. Die Zwillinge Leon und Loris Maier kommen von Oberligist TSG Backnang nach Degerloch.















Link kopiert

Bei Mustafa Ünal ist die Freude über diese beiden Neuzugänge deutlich anzumerken: „Genau solche Spieler wünsche ich mir. Sie stammen aus der Region, befinden sich auf dem aufsteigenden Ast, sie sind ehrgeizig, aber noch nicht am Ende ihrer Entwicklung.“ Der Trainer des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers spricht von den Zwillingsbrüdern Leon und Loris Maier, die im Sommer von Ligarivale TSG Backnang nach Degerloch wechseln. Die beiden 23-Jährigen waren auch bei einigen anderen Clubs im Gespräch (so auch bei der SG Sonnenhof Großaspach), doch die Kickers machten das Rennen. „Sie können bei uns erstmals unter Profibedingungen trainieren und die nächsten Schritte machen“, sagt Ünal vor dem WFV-Pokal-Finale an diesem Samstag (16.15 Uhr/Gazi-Stadion) gegen den Regionalligisten SSV Ulm 1846.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Unfall beim Kochen – Markus Obernosterer fällt weiter aus

Die Maier-Brüder wuchsen im Remstal auf, über den VfB Stuttgart und den FSV Waiblingen wechselten sie in der B-Jugend nach Backnang. Sie verbindet, dass sie zu den Stammkräften und Leistungsträgern bei der TSG gehören, sie spielen aber auf unterschiedlichen Positionen. Leon kommt im defensiven Mittelfeld zum Einsatz, kann aber auch im Abwehrzentrum oder als rechter Verteidiger spielen. Loris ist Stürmer und hat in dieser Saison bereits 17 Treffer erzielt. „Wir wollten Leon und Loris bei ihrem nächsten Karrieresprung keine Steine in den Weg legen“, sagte TSG-Sportvorstand Marc Erdmann.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Dieser Spieler, Trainer und Sportdirektor waren schon für die Kickers und den SSV Ulm 1846 aktiv

Die Zwillinge sind die externen Neuzugänge Nummer drei und vier für die kommenden Saison. Zuvor hatten die Blauen bereits Offensivmann Flamur Berisha von Oberligarivale SGV Freiberg und Mittelfeldspieler Lukas Kiefer vom SSV Ulm 1846 verpflichtet. Als Abgänge steht neben Kapitän Mijo Tunjic (Ziel unbekannt, unter anderem beim 1. Göppinger SV im Gespräch) Mittelfeldspieler Niklas Benkeser (zur TSG Backnang) fest. Stürmer David Braig liegt ein Angebot zur Vertragsverlängerung vor.

Zweikampf SGV Freiberg vs Stuttgarter Kickers

Restprogramm



21. Mai, WFV-Pokal-Finale (16.15 Uhr): Kickers – SSV Ulm 1846

21. Mai, 14 Uhr: 1. Göppinger SV – SGV

25. Mai, 19 Uhr: FC Nöttingen – Kickers

28. Mai, 15.30 Uhr: Kickers- SV Oberachern, 15.30 Uhr: SGV – FV Lörrach-Brombach

4. Juni, 15.30 Uhr: SF Dorfmerkingen – Kickers, 15.30 Uhr: FC Nöttingen – SGV

Aufstiegsrunde



8. Juni (19 Uhr): Teilnehmer Oberliga Baden-Württemberg (SGV Freiberg oder Stuttgarter Kickers) – Teilnehmer Hessenliga (SG Barockstadt Fulda-Lehnerz oder Eintracht Stadtallendorf).

Bei Sieg Vertreter Baden-Württemberg, dann am

11. Juni (14 Uhr): Teilnehmer Hessen – Teilnehmer Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar (Wormatia Worms oder Eintracht Trier) und 14. Juni (19 Uhr): Teilnehmer Rheinland-Pfalz-Saar – Teilnehmer Baden-Württemberg.

Bei Unentschieden oder Niederlage Vertreter Baden-Württemberg im ersten Spiel, dann am

11. Juni (14 Uhr): Teilnehmer Rheinland-Pfalz/Saar – Teilnehmer Baden-Württemberg und 14. Juni (19 Uhr): Teilnehmer Hessen – Teilnehmer Rheinland-Pfalz/Saar. Einer der drei Clubs schafft den Sprung in die Regionalliga. (jüf)