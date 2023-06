1 Markus Obernosterer fehlt den Kickers im WFV-Pokal-Endspiel gegen den SSV Ulm 1846. Foto: Baumann/Volker Mueller

Markus Obernosterer bemüht ein altes Fußballerzitat: „Hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß.“ Der torgefährliche Mittelfeldspieler des Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers musste in dieser Saison wegen drei unterschiedlichen Verletzungen bereits mehrere Wochen pausieren , nun fällt der 31-Jährige wegen eines Unfalls im eigenen Haushalt aus. Bereits am vergangenen Freitag kippte er sich beim Kochen aus Versehen glühend heißes Wasser über den linken Fuß. „Es sollte schnell-schnell gehen, und als ich das Wasser aus dem Teekocher in einen Topf schütten wollte, passierte das Malheur“, berichtet der Österreicher.