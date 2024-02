Stuttgarter Kickers: Klarer Testspielsieg zum Ende des Trainingslagers

1 Die Stuttgarter Kickers siegten im Testspiel in der Türkei souverän. Foto: SVK/red

Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers schlägt zum Abschluss des Trainingslagers in der Türkei den kasachischen Erstligisten FC Kaysar Kyzylorda mit 5:0. Sportdirektor Marc Stein zieht ein rundum gelungenes Fazit.











Ein schöner Schluss ziert alles – das gilt auch für das Trainingslager von Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers im türkischen Lara: Bevor es für die Mannschaft von Chefcoach Mustafa Ünal am Freitag wieder zurück in die Heimat geht, gab es am Donnerstag im einzigen Testspiel während der acht Tage gegen den kasachischen Erstligisten FC Kaysar Kyzylorda ein 5:0 (2:0). Die Tore erzielten Nilas Antlitz, Loris Maier, Daniel Kalajdzic, Dennis De Sousa Oelsner und David Stojak. „Das war ein sehr gutes Testspiel, wir sind gut gestanden, haben gut gespielt und souverän gewonnen“, sagte Sportdirektor Marc Stein.