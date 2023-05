20 Die Stuttgarter Kickers jubeln mit Schale, Wimpel – und ihren begeisterten Fans. Foto: Baumann/Julia Rahn

Dass es für die Stuttgarter Kickers nur zum 1:1 gegen die SG Sonnenhof Großaspach reicht, tut der Party in Blau vor 6650 Zuschauern keinen Abbruch. Jetzt ist das angestrebte Double das große Thema – auch beim Oberbürgermeister.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Wer die vielen Dramen mit den Stuttgarter Kickers erlebt hat, der freut sich, sich auch mal zurücklehnen zu können und ein Spiel als feststehender Oberliga-Meister und Regionalliga-Aufsteiger zu genießen. Den meisten der 6650 Zuschauern im Gazi-Stadion auf der Waldau (Oberliga-Saisonrekord) ging das so beim 1:1 (1:1) gegen die SG Sonnenhof Großaspach. „Wir haben die Leute in dieser Saison begeistert, und das heute war ein mehr als würdiger Rahmen für die Meisterfeierlichkeiten“, sagte Trainer Mustafa Ünal. Mehr Zuschauer (6980) bei einem Kickers-Punktspiel waren zuletzt im April 2016 beim 4:1 gegen den VfB Stuttgart II in der dritten Liga gekommen.