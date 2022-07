1 David Braig mit dem WFV-Pokal, den die Stuttgarter Kickers am 19. Mai im Finale gegen den SSV Ulm 1846 gewannen – in der kommenden Saison wollen die Blauen den Cup verteidigen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers muss in der ersten WFV-Pokal-Runde zur Spvgg Trossingen. Der Landesligist kam in der vergangenen Saison in der Staffel 3 auf Platz zwölf.















Die Mission Titelverteidigung im WFV-Pokal-Wettbewerb startet für Fußball-Oberligist Stuttgarter Kickers am 23. Juli (15.30 Uhr) bei einem Landesligisten der Staffel 3: Es geht für die Blauen ins gut 100 Kilometer entfernte Trossingen. Die dortige Spielvereinigung landete in der vergangenen Saison auf Platz zwölf. „Meine Mannschaft hat durch den Einzug ins Finale gegen Ulm gesehen, wie sehr es sich lohnt, gegen vermeintlich kleine Gegner Gas zu geben“, sagte Trainer Mustafa Ünal. „Der Weg ins Endspiel wird wieder lang und zäh, aber wir freuen uns auf diesen Wettbewerb.“

Da die Kickers am 30. Juli (18 Uhr/Gazi-Stadion) im DFB-Pokal gegen Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth spielen, tragen sie ihr mögliches WFV-Pokal-Zweitrundenspiel erst am 10. August aus. Es würde gegen den Sieger der Partie TSG Tübingen gegen VfL Nagold gehen. Die dritte Runde ist auf den 7. September angesetzt, hier würde bei einem erfolgreichen Weiterkommen der Gewinner aus den Partien TuS Metzingen/TSV Ofterdingen gegen Spvgg Bochingen/SV Seedorf warten. Das Achtelfinale soll am 1. November über die Bühne gehen.

SGV Freiberg in Allmersbach

Regionalliga-Aufsteiger SGV Freiberg muss in der ersten Runde zu Landesligist SV Allmersbach. Bei einem Weiterkommen könnte es in der zweiten Runde zum Duell beim Nachbarn und Oberligisten FSV 08 Bietigheim-Bissingen kommen. Ebenfalls attraktiven Lokalkolorit bringt das Erstrundenspiel zwischen Verbandsliga-Aufsteiger SC Geislingen und Oberligist 1. Göppinger SV. Alle Paarungen gibt es auf www.fussball.de

Kickers-Kader (aktueller Stand)

Tor Ramon Castellucci, Maximilian Otto, David Nreca-Bisinger (Neuzugang SG Sonnenhof Großaspach).

Abwehr Malte Moos, Denis Zagaria, Niklas Kolbe, David Kammerbauer, Paul Polauke, Julian Leist, Marian Riedinger, Oguzhan Kececi (eigene U19).

Mittelfeld Luigi Campagna, Nico Blank, Lukas Kiefer (Neuzugang SSV Ulm 1846), Leon Maier (Neuzugang TSG Backnang), Ivo Colic, Markus Obernosterer, Torben Hohoch (eigene U19).

Sturm Kevin Dicklhuber, David Braig, Loris Maier (Neuzugang TSG Backnang), Flamur Berisha (Neuzugang SGV Freiberg), Tyron Profis (zurück nach Ausleihe an den 1. Göppinger SV), Halim Eroglu (eigene U19), Konrad Riehle.

Abgänge Thomas Bromma, Nick Rudloff (beide Ziel unbekannt), Mijo Tunjic (1. Göppinger SV), Niklas Benkeser (TSG Backnang), Mohamed Baroudi, Ruben Reisig, Lirim Hoxha (alle SGV Freiberg).

Kickers-Vorbereitungs-Fahrplan

Termine

Testspiel: TSG Backnang – Stuttgarter Kickers 0:3. 8. Juli (15 Uhr), Testspiel in Donaueschingen-Wolterdingen: SC Freiburg II – Kickers. 9. Juli (15.30 Uhr), Testspiel in Filderstadt-Harthausen: TSV Harthausen – Kickers. 11. Juli bis 16. Juli: Trainingslager in Tauberbischofsheim. 16. Juli (15.30 Uhr), Testspiel in Elversberg: SV Elversberg – Kickers. 23. Juli: Erste WFV-Pokal-Runde (nicht-öffentliche Auslosung am 7. Juli). 24. Juli (Uhrzeit und Gegner offen): Testspiel. 30. Juli (18 Uhr), DFB-Pokal, erste Runde: Kickers – SpVgg Greuther Fürth. 6. August (15.30 Uhr): Erster Oberliga-Spieltag beim FC Holzhausen (genaue Terminierung beim Staffeltag am 11. Juli). 10. August: Zweite WFV-Pokal-Runde.