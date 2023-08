1 Christian Mauersberger war nach der Einwechslung ein Aktivposten bei den Blauen. Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Eibner-Pressefoto/Florian Wiegan

Die Stuttgarter Kickers wollen im ersten Heimspiel der Regionalliga-Saison den zweiten Sieg in Serie. Im Gazi-Stadion erwarten sie die TuS Koblenz. Hier geht es zum Liveticker.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











DieStuttgarter Kickers wollen am heutigen Samstag in der Regionalliga ihren Saisonstart mit dem zweiten Sieg in Serie vergolden. Nach dem überraschenden 1:0-Auftaktsieg in Offenbach, erwarten die Blauen nun im ersten Heimspiel den Mitaufsteiger TuS Koblenz im Gazi-Stadion auf der Waldau.