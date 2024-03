Stuttgarter Kickers gegen TSV Steinbach Haiger: Liveticker: Gelingt den Blauen Sieg zum Pflichtspiel-Auftakt?

Eine lange Winterpause ist vorbei. Heute treffen die Stuttgarter Kickers in der Regionalliga auf den TSV Steinbach Haiger. Gelingt dem Tabellenführer ein Sieg? Hier geht es zum Liveticker.

Am heutigen Samstag starten die Stuttgarter Kickers ins neue Pflichtspiel-Jahr. Um 14 Uhr empfangen die Blauen zum Regionalliga-Restart im heimischen Gazi-Stadion auf der Waldau den TSV Steinbach Haiger. Dabei hofft der Spitzenreiter aus Degerloch gegen den Tabellenachten auf drei weitere Punkte im Aufstiegskampf. Für den Gast aus Steinbach ist es bereits das zweite Pflichtspiel des Jahres.

Unsere Empfehlung für Sie News zu den Stuttgarter Kickers Ohne Mauersberger – diese Elf schickt Mustafa Ünal ins Rennen Die Stuttgarter Kickers sind zurück in der Regionalliga. In unserem Newsblog halten wir die Fans der Blauen mit Neuigkeiten rund um das Team von Trainer Mustafa Ünal auf dem Laufenden.

Am vergangenen Wochenende verlor der TSV sein Nachholspiel bei der TSG Balingen mit 0:1. Den Kickers gelang in ihrer Generalprobe ein 2:0-Sieg gegen die Würzburger Kickers. Wie sich die Blauen nun gegen Steinbach schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Lesen Sie auch

Kommenden Samstag geht es für die Blauen bei der TSG Balingen weiter. Anpfiff in der Bizerba Arena ist um 14 Uhr.