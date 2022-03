1 Mohamed Baroudi will mit den Kickers auch gegen die TSG Backnang jubeln. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers wollen am Samstag in der Fußball-Oberliga gegen die TSG Backnang den zehnten Sieg in Serie feiern. Ob das gelingt, erfahren Sie hier im Liveticker.















Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers wollen nach den beiden Siegen zum Rückrundenauftakt in Walldorf und Reutlingen am Samstag im Heimspiel gegen die TSG Backnang (Anpfiff 14 Uhr) den nächsten Dreier einfahren. Für die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal wäre es der zehnte Erfolg in Serie. Aber die Degerlocher dürfte gewarnt sein – die Gäste aus Backnang sind bislang das Überraschungsteam der Liga und stehen verdientermaßen auf Platz vier in der Tabelle. Zuletzt gewannen sie mit 4:0 gegen Oberachern.

Verzichten müssen die Blauen weiterhin auf Markus Obernosterer (verletzt) und Nico Blank (Trainingsrückstand). Auch Mijo Tunjic steht wegen Oberschenkelproblemen auf der Kippe. Die Hoffnungen könnten dann erneut auf Senkrechtstarter Mohamed Baroudi liegen. Aufstiegskonkurrent SGV Freiberg muss zur gleichen Zeit in Dorfmerkingen ran. Wie sich die Kickers gegen Backnang schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Am Mittwoch kommt es dann zum Spitzenspiel im Gazi-Stadion auf der Waldau. Dann erwarten die Blauen den SGV Freiberg.