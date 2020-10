1 Torschütze zum 2:1 gegen Ravensburg: Ruben Reisig von den Kickers im Pokal-Einsatz. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Im Gazi-Stadion steigt das Spitzenspiel der Oberliga. Die Stuttgarter Kickers treffen auf den Tabellendritten aus Nöttingen. Das Spiel kann hier im Liveticker verfolgt werden.

Stuttgart - Für die Stuttgarter Kickers geht es Schlag auf Schlag. Unter der Woche kämpften sich die Blauen ins WFV-Pokal-Halbfinale, jetzt steht das Spitzenspiel in der Oberliga an. Das Team von Ramon Gehrmann musste in der kurzen Pause für das Liga-Duell am Samstag tief durchatmen, denn der knappe 2:1-Sieg im Pokal gegen den FV Ravensburg kostete einiges an Luft.

Mit dem FC Nöttingen kommt nun der Tabellendritte der Oberliga ins Gazi-Stadion, Anpfiff ist um 14 Uhr. Die Kickers liegen einen Punkt vor den Gästen, jedoch mit einem Spiel weniger. Das Duell darf vor 500 Zuschauern ausgetragen werden. Die Stadt hatte den Blauen trotz der weiter steigenden Infektionszahlen eine entsprechende Ausnahmegenehmigung von der neuen Allgemeinverfügung der Landeshauptstadt Stuttgart erteilt, die nur noch 200 Zuschauer bei Fußballspielen erlaubt.

Wie sich die Degerlocher im Spitzenduell schlagen, kann hier im Liveticker verfolgt werden: