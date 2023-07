Im vierten Testspiel der laufenden Sommervorbereitung haben die Stuttgarter Kickers am Dienstagabend im heimischen ADM-Sportpark zum dritten Mal gewonnen. Beim 4:0 (2:0)-Heimsieg gegen den Oberligisten FC Holzhausen blieb der Regionalliga-Aufsteiger dabei erstmals ohne Gegentor. „Auch wenn es nur ein Testspiel ist, gibt das immer irgendwo Stabilität“, sagte SVK-Trainer Mustafa Ünal, der auf eine laufintensive Begegnung zurückblickte und ergänzte: „Wir haben vier Tore gemacht, hatten schöne Abläufe – daher sind wir zufrieden.“

David Braig hatte nach einer sehenswerten Außenrist-Vorarbeit des auffälligen Kapitäns Kevin Dicklhuber zum 1:0 getroffen (6.). Anschließend nutzte David Stojak die Vorarbeit von Cedric Guarino für sein Premierentor im SVK-Trikot (34.). Niklas Antlitz verwandelte vor rund 200 Zuschauern sehenswert einen Freistoß (72.), Loris Maier (80.) erhöhte auf 4:0. In beiden Hälften ließen die Blauen weitere Möglichkeiten aus – in jeweils komplett anderer Besetzung.

Denn Mustafa Ünal entschied sich wie schon in den ersten beiden der bislang drei Tests – gegen den 1. Göppinger SV (4:1) und den FV Illertissen (1:4) – zum Start in den zweiten Durchgang für einen Wechsel auf allen elf Positionen, um die Spieler am Wochenanfang gleichermaßen zu belasten, wie er nach der Begegnung begründete. „Das wird dann am Freitag vermutlich nicht der Fall sein“, sagte der Coach mit Blick auf den anstehenden Test gegen den 1. CfR Pforzheim.

Marcel Schmidts sammelt erste Einsatzminuten

Lukas Kiefer stand zwar im Kader, trainierte aber nur und wurde nach seinen vorherigen Testspieleinsätzen und intensiven Trainings geschont. Ein anderer Spieler kam erst ab der 73. Minute zum Einsatz – besser gesagt zu seinem Debüt: Marcel Schmidts. Der flexibel einsetzbare Neuzugang, dessen Vertrag beim Regionalliga-Meister und Drittliga-Aufsteiger SSV Ulm 1846 nicht verlängert worden war, absolvierte bislang zwei Einheiten mit dem Team und lief gegen den FCH zunächst auf der rechten Seite auf. „So wollen wir in peu à peu in die Mannschaft reinbringen“, erklärte Mustafa Ünal.

Dessen Trainerkollege des FC Holzhausen, Mario Estasi, stand am Dienstag erstmals für den Oberligisten an der Seitenlinie – einen Tag nach der ersten Trainingseinheit. Nach dem Abgang von Erfolgscoach Pascal Reinhardt zum Oberliga-Spitzenteam SG Sonnenhof Großaspach hatten die Verantwortlichen einen Nachfolger suchen müssen. Im ADM-Sportpark agierte der FCH nicht chancenlos und kam ebenfalls zu Abschlüssen, musste sich letztlich aber klar geschlagen geben.

1. Hälfte Maximilian Otto – Nico Blank, Denis Zagaria, Oguzhan Kececi, Cedric Guarino – Kevin Dicklhuber, Luigi Campagna, Halim Eroglu, Marko Pilic – David Braig, David Stojak.

2. Hälfte Felix Dornebusch – Leon Maier, Paul Polauke, Niklas Kolbe, David Kammerbauer – Konrad Riehle (73. Marcel Schmidts), Jonas Kohler, Sinan Tekerci, Flamur Berisha (86. Konrad Riehle) – Loris Maier, Niklas Antlitz.

Termine

Testspiele

Kickers – 1. CfR Pforzheim (Freitag, 21. Juli, 18.30 Uhr/ADM-Sportpark), Trainingslager vom 24. bis zum 27. Juli in Lautenbach im Schwarzwald.

Pflichtspiele

TSGV Waldstetten/1. Göppinger SV – Kickers (Zweite WFV-Pokal-Runde/Termin noch offen), Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers (Erster Regionalliga-Spieltag/Freitag, 4. August, 20 Uhr), Kickers – TuS Koblenz (zweiter Spieltag/Samstag, 1. August, 14 Uhr). (jüf)