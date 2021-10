1 Kevin Dicklhuber trifft auf seinen Ex-Club 1. Göppinger SV. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Oberliga die nächsten drei Punkte. Am heutigen Samstag erwarten die Blauen den 1. Göppinger SV. Hier geht es zum Liveticker.















Stuttgart - Die Stuttgarter Kickers haben sich nach der Niederlage in Bissingen (0:1) mit einem Sieg unter der Woche beim 1. FC Rielasingen-Arlen (2:1) erfolgreich zurückgemeldet. Nun sollen im Oberliga-Heimspiel am Samstag (Anpfiff 14 Uhr) gegen den 1. Göppinger SV die nächsten drei Punkte her.

Kickers-Offensivmann Kevin Dicklhuber dürfte dabei besonders motiviert sein – immerhin geht es für den 32-Jährigen gegen seinen Ex-Club. Verzichten müssen die Blauen weiterhin auf Markus Obernosterer und Mijo Tunjic (beide verletzt). Auch Luigi Campagna steht nach seiner Gelb-Roten Karte nicht zur Verfügung. Wie sich die Degerlocher gegen Göppingen schlagen, können Sie hier im Liveticker verfolgen.

Bereits am Mittwoch steht für die Kickers die nächste Partie in der Oberliga an. Um 19 Uhr gastiert der SV Linx im Gazi-Stadion auf der Waldau.