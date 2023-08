1 Kickers-Kapitän Kevin Dicklhuber will mit den Blauen zurück in die Erfolgsspur. (Archivbild) Foto: IMAGO/Eibner/IMAGO/Roland Sippel - Eibner-Pressefoto

Die Stuttgarter Kickers wollen in der Regionalliga-Südwest den zweiten Heimsieg. Im Gazi-Stadion auf der Waldau empfangen sie Mainz 05 II. Hier geht es zum Liveticker.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Stuttgarter Kickers haben in der Regionalliga-Südwest am vergangenen Wochenende bei Hessen Kassel die erste Saisonniederlage kassiert – und das denkbar ärgerlich. Nun will das Team von Trainer Mustafa Ünal zurück in die Erfolgsspur. Am heutigen Samstag (Anpfiff 14 Uhr) empfangen die Blauen zu Hause im Gazi-Stadion auf der Waldau den 1. FSV Mainz 05 II, der zuletzt Aufstiegskandidat Steinbach Haiger souverän mit 3:0 besiegte. Die Degerlocher um Kapitän Kevin Dicklhuber sollten also gewarnt sein.