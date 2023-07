Die Blauen bleiben erneut ohne Gegentor und gewinnen gegen starke Pforzheimer mit 3:0. Nun will sich der Regionalligist im Trainingslager weiter verbessern – und dort unter anderem an Standards arbeiten.

Wieder ein Sieg, wieder ohne Gegentreffer: Drei Tage nach dem 4:0 gegen den FC Holzhausen haben die Stuttgarter Kickers ihre Testspielphase am Freitagabend mit einem 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den Oberligisten 1. CfR Pforzheim abgeschlossen. Es war der vierte Sieg in der fünften Partie.

Kickers-Trainer Mustafa Ünal zeigte sich nach Schlusspfiff im heimischen ADM-Sportpark „sehr zufrieden, weil wir wirklich einen sehr, sehr guten Gegner bespielt haben. Es war ein richtig guter Test, eine richtig gute Herausforderung.“ Sein Team sei sehr viel unterwegs gewesen, hatte „wieder sehr gute Abläufe drin. Wir haben aber auch viele Sachen gesehen, die wir noch besser machen können“, sagte der 39-Jährige, der mit dem Regionalligisten noch an den Standardsituationen, der gegenseitigen Absicherung gegen den Ball und den Abständen arbeiten möchte – was ohnehin für das anstehende Trainingslager vorgesehen war. „Das Spiel passt perfekt. Wir können die Erkenntnisse für das Trainingslager nutzen. Und dann bin ich mir sicher, dass wir da noch einmal einen großen Schritt nach vorne machen“, blickte der Trainer auf die Einheiten in Lautenbach im Schwarzwald, die von Montag bis Donnerstag anstehen.

„Es war eine sehr gute Testleistung, denke ich. Wir haben zu Null gespielt, hatten gute Ansätze nach vorne. Die erste Halbzeit war okay bis gut, die zweite gut bis sehr gut“, sagte Kickers-Sportdirektor Marc Stein, der einen souveränen Auftritt sah und ergänzte: „Nächste Woche können wir uns im Trainingslager den Feinschliff abholen.“

Kickers überstehen Unterzahl

Der 1. CfR Pforzheim hatte die Gastgeber trotz eines unvollständigen Kaders gefordert, gute spielerische Ansätze gezeigt und wie die Kickers in der ersten halben Stunde zwei Torchancen zu verzeichnen . SVK-Torwart Felix Dornebusch konnte sich auszeichnen (20.). Ein anderer Neuzugang, Sinan Tekerci, traf vor 380 Zuschauern aus kurzer Distanz zum 1:0 (22.). Er musste nach einem Schlag auf den Knöchel aber verletzt vom Feld (37.), die Entscheidung auf Strafstoß blieb in dieser Szene trotz des Kontakts von CfR-Torhüter Elvin Kovac aus.

Trainer und Sportdirektor konnten nach der Partie vermelden, dass sich der Ex-Elversberger dabei vermutlich keine schlimmere Verletzung zugezogen hat. „Ich gehe davon aus, dass er nächste Woche ganz normal im Trainingslager dabei ist“, sagte Marc Stein.

Bis zur Pause hatte Mustafa Ünal bewusst nicht gewechselt, um die entstandene Unterzahlsituation zu üben – mit Erfolg. Nach dem Seitenwechsel erhöhte zunächst Halim Eroglu per Kopf (76.). Niklas Antlitz legte – wie schon gegen Holzhausen – mit einem Freistoßtor nach (82.).

Dem 2:0 war ein sehenswerter Angriff über die linke Seite vorausgegangen. Cedric Guarinos Hereingabe legte Christian Mauersberger vor, der nach überstandener Verletzung eingewechselt worden war und erstmals seit dem Testspielauftakt beim 1. Göppinger SV wieder bei einer Partie mitwirken konnte. „Es war natürlich ein bisschen bitter, dass ich so früh ausgefallen bin. Da fehlen mir ein paar Tage. Aber ich war froh, dass ich mich heute wieder zeigen konnte“, sagte der 28-jährige Neuzugang, aus dessen Sicht sich die Blauen momentan auf einem sehr guten Stand befinden.

Das Zwischenfazit fällt positiv aus

Das sah sein Coach am Freitagabend identisch. „Wir haben noch zwei Wochen Zeit. Daher sind wir schon sehr gut unterwegs. Wir sind voll im Zeitplan“, meinte Mustafa Ünal. „Wir haben in den letzten drei Wochen gut gearbeitet“, bilanzierte auch Marc Stein – in dem Wissen, dass in einer Vorbereitung auch nicht alles optimal laufen kann. Der Sportdirektor bezog sich dabei auch auf den Test beim FV Illertissen (1:4). Er erinnerte sich aber auch an die deutliche 1:5-Testspielniederlage aus dem Januar beim Regionalligisten FC-Astoria Walldorf und die anschließend beachtliche Rückrunde in der Oberliga zurück.

David Braig trainierte individuell

David Braig fehlte gegen Pforzheim im Kader. Mustafa Ünal wollte einen Einsatz nicht riskieren, nachdem der Angreifer leichte Probleme am Sprunggelenk aus der vorherigen Partie davon getragen hatte. Der 31-Jährige trainierte am Freitag individuell und soll nächste Woche wieder in das Mannschaftstraining einsteigen.

Kickers-Aufstellung

Felix Dornebusch (69. Maximilian Otto) – Paul Polauke (46. Marcel Schmidts), Denis Zagaria (62. Luigi Campagna), Niklas Kolbe (62. Leon Maier), David Kammerbauer (62. Cedric Guarino) – Lukas Kiefer (62. Jonas Kohler), Kevin Dicklhuber (62. David Stojak), Konrad Riehle (62. Christian Mauersberger), Nico Blank (62. Halim Eroglu) – Sinan Tekerci (46. Niklas Antlitz), Loris Maier (46. Flamur Berisha).

Termine

Vorbereitung

1. Göppinger SV – Kickers 1:4, FV Illertissen – Kickers 4:1, Kickers – SC Freiburg II 4:2, Kickers – FC Holzhausen 4:0, Kickers – 1. CfR Pforzheim 3:0, Trainingslager vom 24. bis zum 27. Juli in Lautenbach im Schwarzwald.

Pflichtspiele

TSGV Waldstetten/1. Göppinger SV – Kickers (Zweite WFV-Pokalrunde/Termin noch offen), Kickers Offenbach – Stuttgarter Kickers (Erster Regionalliga-Spieltag/Freitag, 4. August, 20 Uhr), Kickers – TuS Koblenz (Zweiter Spieltag/Samstag, 12. August, 14 Uhr). (jüf)