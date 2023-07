31 Das Mannschaftsbild der Stuttgarter Kickers für die Saison 2023/24. In unserer Bildergalerie werfen wir einen Blick auf alle Spieler. Foto: Baumann/Julia Rahn

26 Feldspieler und vier Torhüter – so viele Akteure umfasst das Aufgebot der Blauen nach mehreren Zu- und Abgängen. Wir stellen den Kader für die Regionalligasaison vor.









Der Pflichtspielstart der Stuttgarter Kickers in die Saison 2023/24 rückt näher. Bevor der Aufsteiger in der kommenden Woche in den WFV-Pokal und am 4. August in die Regionalliga einsteigt, steht an diesem Freitagabend (18.30 Uhr) im heimischen ADM-Sportpark gegen den Oberligisten 1. CfR Pforzheim das letzte Testspiel an. Wie groß der Konkurrenzkampf im Aufgebot der Blauen ist, verdeutlicht die Kaderbreite.