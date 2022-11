1 Die Kickers auf einen weiteren Sahnetag von Kapitän Kevin Dicklhuber. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers sind in der Fußball-Oberliga seit elf Spielen ungeschlagen. Nun will die Elf von Trainer Mustafa Ünal den nächsten Auswärtssieg. Hier geht es zum Liveticker.















Link kopiert

Die Stuttgarter Kickers wollen nach dem 2:2-Unentschieden am vergangenen Samstag gegen den FC Holzhausen den Platz nun wieder als Sieger verlassen. An diesem Samstag muss die Mannschaft von Trainer Mustafa Ünal in der Oberliga Baden-Württemberg beim FC Nöttingen ran (Anpfiff 14.30 Uhr), der zuletzt auswärts beim Kickers-Verfolger SG Sonnenhof Großaspach mit 1:3 verlor.

Unsere Empfehlung für Sie News zu den Stuttgarter Kickers Riedinger kommt für Polauke ins Team Die Stuttgarter Kickers wollen in dieser Saison endlich den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Wir begleiten das große Ziel der Blauen mit einem Newsblog.

Mit einem Sieg könnten die Blauen aus Degerloch ihre Tabellenführung weiter festigen. Derzeit haben die Kickers vier Punkte Vorsprung auf Großaspach, die am Samstag beim FV 08 Bietigheim-Bissingen ran müssen. Wie sich die Degerlocher in Nöttingen schlagen, können sie hier im Liveticker verfolgen, den die Kickers in Zusammenarbeit mit FuPa.net anbieten. Hinweis: Für den Inhalt des Tickers ist unsere Redaktion nicht verantwortlich.

Kommenden Samstag steht für die Stuttgarter dann das letzte Heimspiel des Jahres an. Zu Hause auf der Waldau erwartet die Ünal-Elf den FV 08 Bietigheim-Bissingen.