15 David Braig erzielte die Führung der Blauen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers wollen in dieser Saison endlich den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Wir begleiten das große Ziel der Blauen mit einem Newsblog.















Link kopiert

Die Stuttgarter Kickers wollen in dieser Saison endlich den Aufstieg in die Regionalliga schaffen. Bislang sieht es gut aus – die Blauen spielen eine starke Saison. Auch in Sachen Torverhältnis läuft es in dieser Spielzeit mehr als rund. Wie es beim Degerlocher Oberligisten weitergeht, können Sie hier verfolgen. Wir beliefern Sie mit den neusten Entwicklungen rund um das Team von Trainer Mustafa Ünal. Wer fällt für das kommende Spiel aus? Ist ein Spieler gesperrt? Was plant Ünal? Was gibt’s vom Gegner? Was von den Ligakonkurrenten? Hier erfahren Sie alles Wichtige.

Ein großes Highlight in dieser Saison war das DFB-Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt, dass die Kickers nach einer starken Leistung nur knapp mit 0:2- verloren.