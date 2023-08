1 Niklas Kolbe will mit den Kickers auch in Kassel punkten. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die Stuttgarter Kickers wollen am heutigen Samstag die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest verteidigen. Ob das gegen Hessen Kassel gelingt, lesen Sie hier.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Stuttgarter Kickers haben in der Regionalliga einen Traumstart hingelegt. Nach dem 1:0-Sieg in Offenbach, folgte ein spektakuläres 7:0 im ersten Heimspiel der Saison gegen Mitaufsteiger TuS Koblenz. Am heutigen Samstag für den Tabellenführer aus Degerloch das nächste schwere Auswärtsspiel an – das Ünal-Team trifft auf Hessen Kassel (Anpfiff 14 Uhr). Dabei kann der Cheftrainer wieder auf Rechtsverteidiger Marcel Schmidts zurückgreifen, der sich in Offenbach eine Gesichtsverletzung zuzog. Sinan Tekerci fällt dagegen weiter aus.