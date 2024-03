Stuttgarter Kickers bei der TSG Balingen: Fragezeichen hinter drei angeschlagenen Spielern

1 Die Offensivkräfte Sinan Tekerci und Christian Mauersberger konnten diese Woche nicht komplett mit der Mannschaft trainieren. Foto: Pressefoto Baumann/Alexander Keppler

Vor dem Spiel bei der TSG Balingen gibt es bei den Stuttgarter Kickers noch personelle Fragezeichen. Unabhängig davon rechnet Trainer Mustafa Ünal bei dem Aufeinandertreffen mit einigen ehemaligen Blauen mit einem heißen Kampf.











Die Stuttgarter Kickers sind seit der 0:1-Niederlage bei Eintracht Frankfurt II am 15. September 2023 in 14 Regionalligaspielen ungeschlagen geblieben. Entsprechend selbstbewusst können sie auch in das Duell bei der TSG Balingen (Samstag, 14 Uhr) gehen. Doch immer wieder betont Trainer Mustafa Ünal, dass seine Mannschaft an ihre Grenzen gehen muss, um zu punkten. In jedem Spiel. Auch beim Tabellendrittletzten, gegen den es im Hinspiel im Gazi-Stadion 2:2 ausging.