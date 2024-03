Stuttgarter Kickers: Wie sich der sportliche Erfolg auf die Sponsoren auswirkt

1 Auf seine treuen Fans können die Stuttgarter Kickers zählen. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Stuttgarter Kickers sind seit längerem wieder in der Erfolgsspur und transportieren ein positives Image. Wie wirkt sich das auf Sponsoren aus? Wäre der Verein finanziell für die dritte Liga gerüstet? Könnte Quattrex auf die TV-Gelder zugreifen?











Der 21. Mai 2022 bendete eine jahrelange Durststrecke. Die Stuttgarter Kickers triumphierten im WFV-Pokal-Finale gegen den SSV Ulm 1846 und zogen in den DFB-Pokal ein. Es folgten Feiertage gegen die SpVgg Greuther Fürth und Eintracht Frankfurt, 2023 der Sprung in die Fußball-Regionalliga – und dort steht der Aufsteiger elf Spieltage vor Schluss mit vier Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Es läuft nicht erst seit dem jüngsten 4:0 vor 5430 Zuschauern gegen den TSV Steinbach Haiger richtig rund für die Blauen. Sie transportieren nach Jahren des Niedergangs seit längerem wieder ein positives Image. Wer bringt sich damit nicht gern in Verbindung? Salopp formuliert müssten die Sponsoren doch Schlange stehen.