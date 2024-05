1 Am Stuttgarter Hauptbahnhof hat ein 39-Jähriger zwei Sanitäter angegriffen. Foto: picture alliance/dpa/Rolf Vennenbernd

Ein 39-jähriger Mann wird liegend in einem Zug aufgefunden. Als die herbeigerufenen Sanitäter ihm helfen wollen, eskaliert die Situation.











Link kopiert



Ein 39-Jähriger hat am Stuttgarter Hauptbahnhof zwei Rettungskräfte angegriffen und einen von ihnen dabei verletzt. Wie die Bundespolizei am Samstag mitteilte, sei der Mann am Donnerstagabend stark alkoholisiert in einem Zug gelegen, Zeugen hätten deswegen den Rettungsdienst verständigt.