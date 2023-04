43 Eine starke Frau unter starken Männern: Festwirtin Nina Renoldi konnte die Handballer David Schmidt von Frisch Auf Göppingen (links), seinen Trainer Markus Baur (rechts) und Torhüter Silvio Heinevetter vom TVB Stuttgart begrüßen. Foto: Lichtgut/Ferdinando Iannone

Spätestens beim zweiten Auftritt von Ricardo Marinello hielt es in der Königsalm niemanden mehr auf seinem Sitzplatz. Der Gewinner der ersten Staffel von „Das Supertalent“ konnte das Publikum auch 15 Jahre nach seinem großen Erfolg noch begeistern. Die Südwest Media Network GmbH (SWMN) und Festwirtin Nina Renoldi hatten am Mittwochabend zum Partygipfel geladen und einige Stimmungsmacher auf der Bühne präsentieren können. Ballermann- und „Sommerhaus-der-Stars“-Bekanntheit Almklausi hatte seinen Hit „Mama Laudaaa“ mitgebracht. Und auch die Neue-Deutsche-Welle-Band Geier Sturzflug hatte vor ihrem Auftritt wieder in die Hände gespuckt und Dauerbrenner wie „Bruttosozialprodukt“ im Gepäck. Auch das Bayerische Cowgirl Nicki ließ die Gäste in Erinnerungen aus den guten alten 1980er schwelgen.

Silvio Heinevetter hat sich schon gut in Stuttgart eingelebt

Es herrschte gute Stimmung – sowohl unten im 2500 Sitzplätze fassenden Raum rund um die Bühne, als auch im VIP-Bereich auf der Galerie. Unter anderem hatte OB-Gattin Gudrun Nopper mal vorbeigeschaut. Länger verweilten Handball-Weltmeister Markus Baur, der aktuell den Bundesligisten Frisch Auf Göppingen trainiert, sein Rückraumspieler David Schmidt und Torhüter-Ikone Silvio Heinevetter vom TVB Stuttgart auf dem Partygipfel. „Ich habe mich schon sehr gut in Stuttgart eingelebt“, sagte der gebürtige Thüringer Heinevetter, der in Bad Cannstatt wohnt, und derzeit seine erste Saison für den Bundesligisten absolviert. Ob er auch über den Sommer 2024 in der baden-württembergischen Landeshauptstadt bleiben wird, wenn sein aktueller Vertrag ausläuft? Dazu wollte sich der sympathische 204-fache Nationalspieler an diesem Abend nicht äußern.

Elisabeth Seitz hat sich hohe Ziele im Kunstturnen gesteckt

Auch Turnerin Elisabeth Seitz war am Mittwochabend unter den Gästen in der Königsalm zu finden. „Ich bin nicht so oft auf dem Wasen, aber wenn ich hier bin, ist es immer super“, sagte die Europameisterin am Stufenbarren von 2022. Am Sonntag startet sie mit dem MTV Stuttgart in die neue Bundesliga-Saison. Die 29-Jährige fühlt sich „ihrem Alter entsprechend“ sehr gut. Im Oktober möchte sie sich bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen mit der Mannschaft für die Olympischen Spiele in Paris qualifizieren. Hohe Ziele. Die hat sich auch Festwirtin Nina Renoldi für ihre Königsalm-Premiere auf dem Frühlingsfest gesteckt: „Ich bin mit dem Start sehr zufrieden. So kann es weitergehen.“ Ihre drei Wünsche für die verbleibenden Tage auf dem Wasen sind: schönes Wetter, nette Gäste und dass alles friedlich verläuft.