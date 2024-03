Deutsche Post stellt Briefbeförderung per Flugzeug ein

1 Die Deutsche Post transportierte bis zuletzt Briefe per Flugzeug von Stuttgart nach Berlin und Hannover. Foto: imago//Markus Mainka

Die Deutsche Post stellt nach fast 63 Jahren ihre Briefbeförderung per Flugzeug ein. In der Nacht zum Donnerstag hoben die letzten Flieger auf den Verbindungen Stuttgart-Berlin, Hannover-München und Hannover-Stuttgart ab.











Link kopiert



Die Deutsche Post hat nach fast 63 Jahren ihre Briefbeförderung per Flugzeug eingestellt. In der Nacht zum Donnerstag hoben die letzten Flieger auf den Verbindungen Stuttgart-Berlin, Hannover-München und Hannover-Stuttgart ab, wie die DHL Gruppe in Bonn mitteilte. Künftig sollen die Briefe wegen der besseren Klimabilanz ausschließlich auf der Straße befördert werden.