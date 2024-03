Stuttgarter Duschbrocken-Gründer: Zu Amazon ein gespaltenes Verhältnis

1 Jungunternehmer aus Stuttgart: Johannes Lutz (li.) und Christoph Lung Foto: Caroline Holowiecki

Duschbrocken gelten als nachhaltig, weil sie Plastik und Müll einsparen. Amazon steht eher für das Gegenteil. Die Stuttgarter Gründer erklären, warum sie ihre Erfindung ausgerechnet dort verkaufen.











So ganz passt es nicht zusammen. Das Stuttgarter Start-up Duschbrocken wirbt damit, bereits mehr als zwei Millionen Plastikflaschen eingespart zu haben. Sie werben also mit Nachhaltigkeit. Die Online-Einkaufsplattform Amazon steht eher für das Gegenteil. Trotzdem findet man auf Amazon Duschbrocken. Was hat es damit auf sich?