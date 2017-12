Stuttgart Zweijährige kommt bei Unfall ums Leben

Von Christine Bilger 15. Dezember 2017 - 16:57 Uhr

Die Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Kindes feststellen. (Symbolbild) Foto: Weingand/STZN

Beim Ausparken hat der Porsche einer 44-Jährigen am Freitag ein Kleinkind erfasst. Für das Mädchen konnten die Ärzte nichts mehr tun.

Stuttgart - Ein zwei Jahre altes Mädchen ist am Freitag gegen 12.30 Uhr bei einem Unfall am Rudolf-Steiner-Weg im Stuttgarter Norden ums Leben gekommen. Sie wurde von einem ausparkenden Auto erfasst und erlitt dabei schwerste Kopfverletzungen. Rettungskräfte und ein Notarzt kümmerten sich um das Kind, konnten aber nichts mehr für die Kleine tun. Sie mussten noch an der Unfallstelle den Tod der Zweijährigen feststellen, meldet die Polizei

Das Kind war mit seinen Großeltern am Rudolf-Steiner-Weg unterwegs, eine kleine Straße, die das Gebiet der Waldorfschule umrundet. Sie kamen an dem Parkplatz vorbei, der jenseits der Tennishalle an der Straße liegt. Die Parkbuchten sind im rechten Winkel zur Straße angelegt. Die 44-jährige Autofahrerin habe mit ihrem Porsche-Cayenne ausparken wollen. Dabei habe sie an der leicht steigenden Straße zurückgesetzt und das Kind erfasst, dass sich hinter dem Auto befunden habe.

Verwandte und Autofahrerin werden betreut

Mitarbeiter eines Kriseninterventionsteams und Seelsorger kümmerten sich um die unter Schock stehenden Unfallbeteiligten, die Familie und die Fahrerin. Der genaue Ablauf des Unfalls sei noch nicht geklärt, sagte ein Polizeisprecher. Man wisse noch nicht genau, wo das Mädchen gelaufen sei, als es erfasst wurde, ob auf der Fahrbahn oder auf dem Gehweg. Ein Gutachter soll nun alles untersuchen und den genauen Unfallhergang ermitteln, sagte ein Polizeisprecher.

Mit diesem tragischen Fall steigt die Zahl der Unfalltoten in diesem Jahr auf Stuttgarts Straßen bereits zehn Menschen ums Leben gekommen.