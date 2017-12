Stuttgart und Region Drei Fußgänger in Dunkelheit tödlich verunglückt

Von Christine Bilger 06. Dezember 2017 - 12:37 Uhr

An der Magstadter Straße kam am Dienstag ein 75-jähriger Mann ums Leben. Foto: SDMG

In den Abendstunden des Montag und des Dienstag sind in Stuttgart und der Region drei Fußgänger ums Leben gekommen. Die drei Unfälle haben eines gemeinsam.

Stuttgart - Zunächst ist es ein trauriger Zufall, dass innerhalb von zwei Tagen drei Fußgänger in der Region Stuttgart bei Unfällen getötet wurden. Und dann erzählen die drei Einzelfälle doch eine gemeinsame Geschichte. Denn in allen drei Fällen waren es ältere Menschen, die in der Dunkelheit übersehen wurden, als sie über die Straße gehen wollten, zwei von ihnen außerhalb geschlossener Ortschaften.

Mehr zum Thema

Am Montag war in Fellbach (Rems-Murr-Kreis) ein 81-jähriger Mann angefahren worden. Am Dienstag kam es erst in Stuttgart bei den Bärenseen zu einem tödlichen Unfall. Kurz nach 17 Uhr war es auch hier schon dunkel, als ein 75-Jähriger angefahren wurde. Später erfasste eine 27-jährige Autofahrerin dann zwischen Markgröningen und Asperg (Kreis Ludwigsburg) auf Höhe der Markgröninger Klinik eine Frau, die kurz nach 19 Uhr über die Straße gehen wollte. Das 81-jährige Unfallopfer starb noch an der Unfallstelle, meldet die Polizei.

Alle drei Unfallopfer waren bei Dunkelheit zu Fuß unterwegs

An den Bärenseen in Stuttgart wollte ein 75-jähriger Mann, der mit einer Gruppe spazieren war, auf Höhe des Neuen Sees über die Magstadter Straße gehen. Dabei wurde er vom Wagen eines 72-jährigen Autofahrers erfasst. Die Rettungskräfte hätten ihn an der Unfallstelle noch ansprechen können. Jedoch sei er in der Nacht zum Mittwoch im Krankenhaus gestorben. Dieser Unfall und der zwei Stunden zuvor bei Markgröningen geschehene trugen sich außerhalb der Ortschaften zu. Innerorts kam am Montag Fellbachs früherer Sozialbürgermeister im Ortsteil Schmiden ums Leben. Er war laut der Polizei in der Dunkelheit ebenfalls zu spät gesehen worden, meldete die Polizei. Neben den drei tödlichen Unfällen wurden außerdem noch in Nürtingen und Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) Fußgänger bei Dunkelheit angefahren.

Ältere Fußgänger sind in der dunklen Jahreszeit besonders gefährdet. Wie viele jüngere Fußgänger auch, tragen sie häufig dunkle Winterkleidung. Hinzu kommt, dass sie selbst dann, wenn sie noch gut zu Fuß sind, etwas langsamer ausweichen oder zur Seite springen, als das jüngere Verkehrsteilnehmer tun. Die Verkehrspolizei weiß um die besonderen Gefahren für ältere Menschen im Straßenverkehr: „Wir schulen regelmäßig Senioren“, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Stuttgart.

In Stuttgart sind in diesem Jahr bereits neun Menschen bei Unfällen getötet worden. Sechs waren Fußgänger.