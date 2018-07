Taxi kracht in Stadtbahn Stuttgart: Zwei Schwerverletzte nach Wendemanöver

Von bpu 26. Juli 2018 - 23:44 Uhr

In Stuttgart-Sillenbuch ist es am Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. Ein Taxifahrer war mit seinem Wagen in eine Stadtbahn gekracht.





Stuttgart - Am Donnerstagabend ist es in der Kirchheimer Straße in Stuttgart-Ost zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 19.35 Uhr. Ein 41-Jähriger war mit seinem Taxi auf der Kirchheimer Straße in Richtung Fernsehturm unterwegs. Etwa 500 Meter vor der Haltestelle Ruhbank wollte er nach links in einen Waldweg abbiegen, um anschließend zu wenden. Hierbei übersah er laut Polizei offenbar die von hinten herannahende Stadtbahn der Linie U7 und kollidierte mit dieser.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Mercedes-Taxi gegen einen entgegenkommenden VW Golf einer 50-jährigen Frau geschleudert. Die Autofahrerin und der Taxifahrer wurden notärztlich erstversorgt und in Krankenhäuser gebracht. Die Höhe des Schadens beläuft sich auf zirka 100.000 Euro.

Die Kirchheimer Straße war bis 21.45 Uhr gesperrt. Der Stadtbahnverkehr konnte gegen 21 Uhr freigegeben werden.