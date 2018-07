Stuttgart Schwerverletzte bei Unfall mit Taxi und Stadtbahn

Von red 26. Juli 2018 - 21:07 Uhr

In Stuttgart hat es einen schweren Unfall gegeben. Am Donnerstag wurden bei einem Crash zwischen zwei Autos und einer Stadtbahn mehrere Menschen verletzt. Die Straße musste voll gesperrt werden.





Stuttgart - Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagabend in Stuttgart-Sillenbuch auf der Kirchheimer Straße gekommen. Beteiligt waren zwei Fahrzeuge, darunter ein Mercedes-Taxi und ein VW sowie eine Stadtbahn der Linie U15. Der Unfall ereignete sich in der Nähe der Haltestelle Ruhbank. In der Folge kam es sowohl zu Beeinträchtigungen im Straßen- als auch im Stadtbahnverkehr.

Wie die Polizei mitteilt, wurden bei dem Unfall mehrere Menschen verletzt – darunter nach ersten Erkenntnissen auch einige schwer.

Zu dem Unfall kam es, weil der Taxifahrer aus noch ungeklärter Ursache offenbar ins Schleudern kam, gegen einen Pkw prallte und dann ins Gleisbett der Stadtbahn rutschte und auch diese touchierte.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr. Um 21 Uhr war die Straße noch immer in beide Richtungen gesperrt. Zudem ist der Stadtbahnverkehr stark eingeschränkt.