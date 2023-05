1 Die gesprenkelten Busse der Linie X 1 gingen Ende 2018 in Betrieb. Sie sollen die Stadtbahnen in der City entlasten und werden auch 2021 weiter fahren. Die SSB kann den Betrieb aber nicht bezahlen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Die Busse der Linie X 1 in Stuttgart sind nach wie vor nicht sonderlich gut besetzt. Die Linie muss dennoch weiter betrieben werden, stellt ein Rechtsgutachten im Auftrag der Stadt fest.









Stuttgart - Die seit Oktober 2018 zwischen dem Wilhelmsplatz in Bad Cannstatt und dem Wilhelmsbau in der City pendelnden Schnellbusse der Linie X 1 werden auch 2021 weiter fahren. Der Betrieb der neuen Linie parallel zu den Stadtbahnlinien U 1 und U 2 stand immer wieder in der Kritik, weil die Busse oft mit nur wenigen Fahrgästen unterwegs sind.