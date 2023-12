Stuttgart-West: Seniorin um 120.000 Euro betrogen – Polizei kann Transaktion stoppen

ask 20.12.2023 - 11:47 Uhr

1 Die Kriminalpolizei ermittelt zu den Hintergründen des Betrugs (Symbolbild). Foto: imago images/Fotostand/Fotostand/Gelhot

Eine 85-Jährige wird von Unbekannten aufgefordert, eine Freigabe über ihr Online-Banking zu erteilen. Im Gegenzug versprechen ihr die Betrüger Steuervorteile mittels Kryptowährung. Der Sohn der 85-Jährigen informiert rechtzeitig die Polizei.











Unbekannte haben am Montagnachmittag eine 85 Jahre alte Frau aus Stuttgart-West am Telefon um 120.000 Euro betrogen. Die Täter setzten sich Polizeiangaben zufolge mit der 85-Jährigen gegen 16 Uhr telefonisch in Verbindung und forderten die Seniorin auf, eine Freigabe über ihr Online-Banking zu erteilen.