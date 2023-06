1 Die Unterkunft Viehwasen befindet sich mitten im Industriegebiet. Foto: Elke Hauptmann

Die Stadt gibt Ende März 2020 die Gemeinschaftsunterkunft Viehwasen auf. Für 87 Flüchtlinge wird neuer Wohnraum gesucht.









Wangen - Die Elfjährige hatte all ihren Mut zusammengenommen, um in der jüngsten Sitzung des Wangener Bezirksbeirates ihren größten Wunsch zu äußern: „Ich möchte gern in Wangen bleiben. Wenn ich wegziehen muss, verliere ich all meine Freunde.“ Ihrer und vielen weiteren Familien droht der Wegzug, weil die Stadt die Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in der Straße Viehwasen Anfang nächsten Jahres aufgeben wird, informierte Sozialbetreuerin Mareike Luginsland von der Arbeitsgemeinschaft für die eine Welt (AGDW) das Gremium und bat um Mithilfe bei der Suche nach Wohnungen im Stadtbezirk. „Viele Bewohner leben hier schon länger und fühlen sich in Wangen zuhause.“