Tragisches Unglück in Schwäbisch Gmünd Junge wohl in Rems ertrunken – Leichnam wird obduziert

Nach dem tragischen Unglück in Schwäbisch Gmünd wird der offenbar in der Rems ertrunkene Dreijährige am Dienstag obduziert. Der Junge war am Montag mit einer Kindergartengruppe auf einem Spielplatz am Ufer unterwegs.