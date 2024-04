1 Die Polizei sucht nach einem Stadtbahnunfall Zeugen (Symbolbild). Foto: KS-Images.de/Andreas Rometsch/Archiv

Nachdem es am Mittwoch in Stuttgart bereits zu zwei Stadtbahnunfällen gekommen war, kollidierte auch am Donnerstag ein Auto mit einer Stadtbahn, dieses Mal in Stuttgart-Vaihingen. Dabei werden zwei Menschen verletzt, die Polizei sucht Zeugen.











Ein 26 Jahre alter Audi-Fahrer soll am Donnerstagmorgen in der Industriestraße in Stuttgart-Vaihingen einen Unfall mit einer Stadtbahn der Linie U12 verursacht haben. Dabei wurde die 31-jährige Beifahrerin im Audi sowie ein 69 Jahre alter Fahrgast in der Bahn leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.