Ein Autofahrer ist am Mittwochmittag in Untertürkheim unterwegs und will nach links abbiegen, übersieht dabei aber einer Stadtbahn – mit schwerwiegenden Folgen.

Bei einem Unfall zwischen einem Skoda und einer Stadtbahn der Linie U13 ist am Mittwochmittag in Stuttgart-Untertürkheim ein 20 Jahre alter Fahrgast in der Stadtbahn leicht verletzt worden.

Wie eine Sprecherin der Stuttgarter Polizei berichtet, war der 60 Jahre alte Skoda-Fahrer gegen 12.15 Uhr in der Augsburger Straße in Richtung Bad Cannstatt unterwegs, als er auf Höhe der Hausnummer 245 verbotswidrig nach links abbog. Dabei soll er die Stadtbahn der Linie U13, die in Richtung Feuerbach fuhr, übersehen haben, sodass das Auto mit dem Zug kollidierte. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich ein 20 Jahre alter Fahrgast in der Stadtbahn leicht, es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. Neben der Polizei waren auch starke Kräfte der Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Der Stadtbahnverkehr war in diesem Bereich bis circa 13.15 Uhr gestört.

Bereits am Mittwochmorgen war es zu einem Unfall mit einer Stadtbahn in Bad Cannstatt gekommen. Dabei wurden zwei Personen leicht verletzt. Es entstand hoher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war die Neckartalstraße zeitweise in beide Richtungen gesperrt.