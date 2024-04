4 Die Front des Kleintransporters wurde bei dem Unfall stark deformiert. Foto: Sebastian Steegmüller

In der Neckartalstraße kollidiert ein Renault Kangoo mit einem Zug der Linie U 14. Während der Unfallaufnahme kommt es zu Verkehrsbehinderungen.











Am Mittwochvormittag hat sich in Bad Cannstatt ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 7.45 Uhr ist in der Neckartalstraße ein Renault Kangoo, ein gewerblicher Hochdachkombi, mit einer Stadtbahn der Linie U 14 zusammengestoßen. Laut Polizei sind zwei Personen leicht verletzt worden, sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Es entstand ein hoher Sachschaden. Während der Unfallaufnahme war die Neckartalstraße zeitweise in beide Richtungen gesperrt.