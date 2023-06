1 Die Polizei sucht Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Stephan Jansen

In Stuttgart-Untertürkheim wird ein Mädchen sexuell belästigt. Die Polizei hofft jetzt auf Hinweise – und sucht dringend Zeugen.









Ein bislang unbekannter Täter hat am Montagabend ein 13-jähriges Mädchen am Wilhelm-Wunder-Steg in Stuttgart-Untertürkheim sexuell belästigt. Das Mädchen war nach Angaben der Polizei gegen 18.30 Uhr am Neckar unter dem Wilhelm-Wunder-Steg in Richtung der Straße Beim Inselkraftwerk unterwegs, als sie ein Mann ansprach.